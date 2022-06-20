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В Улан-Удэ пьяный угонщик «прокатил» столб во время погони

В Улан-Удэ пьяный угонщик «прокатил» столб во время погони
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный водитель сбил столб и вёз его на капоте 70 метров

В Улан-Удэ сотрудники ДПС в ходе преследования задержали пьяного водителя. Всё произошло ночью 19 июня.

Находящиеся на патрулировании сотрудники ГИБДД на улице Жердева заметили иномарку, водитель которой, выехав с перекрёстка, продолжил движение, виляя по дороге. Полицейские потребовали автомобилиста остановиться, однако он не отреагировал и попытался скрыться.

Экипажи ДПС начали преследование. Во время погони на улице Сахьяновой водитель не справился с управлением. Сбив столб, он 70 метров провёз его на капоте, углубившись во дворы.

- Водителем оказался нетрезвый 18-летний горожанин. Как выяснилось, автомобиль он угнал, возвращаясь домой из бара. Увидев, что окна припаркованной рядом с домом иномарки открыты, а ключ находится в замке зажигания, молодой человек через незапертую дверь проник в салон машины. В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, водитель не пострадал. Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Также в отношении улан-удэнца составлен ряд административных протоколов: по ч. 2 ст. 12.25 КоАП (невыполнение требования об остановке транспортного средства), ст. 12.33 КоАП (повреждение дорожных сооружений), ч. 3 ст. 12.8 КоАП (управление транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим соответствующего права управления).

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем «Тойоты Приус». Преследование велось с центра города, улицы Борсоева, до микрорайона Площадка. Когда же автомобиль был заблокирован, мужчина попытался убежать на своих двоих. 
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