В колонию строгого режима отправили жителя Бурятии за пьяную езду

Мужчину уже наказывали за нетрезвое вождение
Ранее судимый за преступление против собственности 29-летний житель Хоринского района Бурятии вновь предстал перед судом. На этот раз мужчина признан виновным за езду в нетрезвом виде.
В судебном заседании установлено, что мужчина в 2019 году осуждён за управление автомобилем в состоянии опьянения. В январе 2022 года он вновь сел за руль в нетрезвом виде.
- Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и с учётом непогашенной судимости назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 2 месяца с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года 1 месяц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
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