Пожар локализован на площади более 950 га
В Бурятии продолжается дотушивание крупного лесного пожара в Тункинском национальном парке. Он действует с 1 мая, а 3 мая в Тункинском районе из-за него ввели режим ЧС.
В один из дней огонь уже шёл к селу Тагархай, где живут около 400 человек. Благодаря слаженным действиям специалистов и добровольцев из числа местных жителей удалось потушить кромку пожара с его южной и восточной стороны и не подпустить огонь к селу.
Накануне, 5 мая, лесной пожар был локализован.
На утро 6 мая пожар локализован на общей площади 968 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. На тушении работают специалисты нацпарка, федеральной Авиалесоохраны и Забайкальской базы авиационной охраны лесов - всего 213 человек. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники.
- Кромки пожара обработаны, распространения огня нет. Внутри пожара наблюдаются отдельные дым-точки и вывал леса. Прогноз на ликвидацию лесного пожара – на утро 7 мая, - рассказал глава Тункинского района Чингис Маншеев.
Больше действующих лесных пожаров в Бурятии нет. Накануне, 5 мая, были зарегистрированы два пожара в Бичурском и Баргузинском районах.
Площадь лесного пожара в Бичурском районе составила 24,3 га, в Баргузинском районе - 0,02 га. Оба лесных пожара ликвидированы в тот же день.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.
В Бурятии планируют скоро потушить большой пожар в нацпарке
Происшествия, Фото:
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