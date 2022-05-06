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В Бурятии планируют скоро потушить большой пожар в нацпарке

В Бурятии планируют скоро потушить большой пожар в нацпарке
Происшествия,  Фото:Тункинский нацпарк
Пожар локализован на площади более 950 га

В Бурятии продолжается дотушивание крупного лесного пожара в Тункинском национальном парке. Он действует с 1 мая, а 3 мая в Тункинском районе из-за него ввели режим ЧС.

В один из дней огонь уже шёл к селу Тагархай, где живут около 400 человек. Благодаря слаженным действиям специалистов и добровольцев из числа местных жителей удалось потушить кромку пожара с его южной и восточной стороны и не подпустить огонь к селу.

Накануне, 5 мая, лесной пожар был локализован.

На утро 6 мая пожар локализован на общей площади 968 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. На тушении работают специалисты нацпарка, федеральной Авиалесоохраны и Забайкальской базы авиационной охраны лесов - всего 213 человек. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники.

- Кромки пожара обработаны, распространения огня нет. Внутри пожара наблюдаются отдельные дым-точки и вывал леса. Прогноз на ликвидацию лесного пожара – на утро 7 мая, - рассказал глава Тункинского района Чингис Маншеев.

Больше действующих лесных пожаров в Бурятии нет. Накануне, 5 мая, были зарегистрированы два пожара в Бичурском и Баргузинском районах.

Площадь лесного пожара в Бичурском районе составила 24,3 га, в Баргузинском районе - 0,02 га. Оба лесных пожара ликвидированы в тот же день.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.



лесные пожары национальный парк

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