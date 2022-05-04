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В Тункинском районе Бурятии ввели режим ЧС

В Тункинском районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С крупным лесным пожаром борются почти 400 человек

В Тункинском районе Бурятии 3 мая ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара. Он действует вблизи улуса Тагархай.

Площадь лесного пожара, действующего с 1 мая, составляет 950 га, 350 из которых пройдено верховным пожаром.

- На территории Тункинского района введен режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Отделу по ГО и ЧС Тункинского района дано поручение организовать работу сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работают специалисты федеральных ведомств и Забайкальской базы авиационной охраны лесов - 390 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 25 единиц техники.

В агентстве лесного хозяйства отметили, что сейчас угрозы населённым пунктам нет. 
режим ЧС Тункинский район

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