В Бурятии локализовали лесной пожар, из которого ввели режим ЧС

Лесной пожар в Тункинском нацпарке, действующий с 1 мая, локализован. Произошло это сегодня в 14 часов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Пожар локализован на площади 968 га. Кстати, сегодня утром его площадь была меньше – 950 га.
На тушении работало 213 человек – сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана», Тункинского нацпарка, Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Задействовано 16 единиц техники.
Сейчас продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага.
О подробностях тушения сложного пожара рассказали сотрудники Тункинского национального парка.
- К 17 часам 4 мая была полностью потушена кромка пожара с северной стороны. С других сторон пожара, южной, восточной и западной, кромка потушена 3 мая. Активное горение отсутствует. Наблюдаются отдельные выбросы дыма внутри пожара. Вчера в административном районе наблюдались осадки – дождь с мокрым снегом, но в месте пожара они не выпали. Сегодня ожидается солнечная и ясная погода, - сообщили в Тункинском нацпарке.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар возник из-за пала сухой травы. 3 мая из-за разрастающегося в заповедной территории огня в Тункинском районе ввели режим ЧС. В тот же день пожар удалось не подпустить к селу Тагархай.