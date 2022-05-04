Сложный лесной пожар охватил площадь 950 га
В Тункинском районе Бурятии, где ввели режим ЧС из-за лесного пожара, огонь едва не подошёл к селу Тагархай.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ЧС в районе ввели 3 мая. Сложный лесной пожар действует на площади 950 га. Площадь лесного пожара была уточнена вчера, 3 мая, по результатам авиационного патрулирования. Ранее определению площади мешала большая задымленность, сообщили сотрудники Тункинского национального парка.
В тушении участвовали 390 человек, в том числе сотрудники Авиалесоохраны, инспекторы нацпарка, добровольные пожарные из Тагархая, Аршана, Толтоя, Кырена.
- Благодаря их слаженным действиям удалось потушить кромку пожара с южной и восточной стороны, двигающимся в сторону села Тагархай. Расстояние до села оставалось шесть-семь километров. К 18.00 3 мая активное горение продолжалось только с северной стороны пожара, которое шло в гору двумя интенсивными языками, - рассказали в Тункинском нацпарке.
В 21.30 часов на месте пожара в течение часа прошёл дождь. К сожалению, дождь не смог потушить пожар, но удалось снизить интенсивность огня.
Сегодня состоится авиационное обследование пожара. После этого будет принято решение о его локализации.
Отметим, в Тункинском районе действует ещё один, менее крупный пожар. Он был локализован 2 мая, сегодня будет проводиться его окараулирование и уточнение площади.
В Бурятии пожар, из-за которого ввели режим ЧС, остановили вблизи села
Происшествия, Фото:
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