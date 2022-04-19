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В Магаданской области задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в Бодайбо

В Магаданской области задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в Бодайбо
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчину этапировали в Иркутскую область

17 апреля сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области при взаимодействии с коллегами из УМВД России по Магаданской области и отряда специального назначения «Гром» задержали в Магадане подозреваемого в совершении умышленного причинения вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего. Сейчас он этапирован в Иркутскую область.

По версии следствия, в середине февраля, находясь в гостях, при совместном распитии спиртных напитков, в ходе внезапно возникшей ссоры, подозреваемый избил 43-х летнего знакомого. Мужчина был госпитализирован в больницу, где скончался через шесть дней.

Подозреваемый в преступлении, ранее судимый пять раз, скрылся от правоохранительных органов. Однако во время розыска его местоположение было установлено в Магадане.

42-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область убийство

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