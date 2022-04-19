Мужчину этапировали в Иркутскую область
17 апреля сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области при взаимодействии с коллегами из УМВД России по Магаданской области и отряда специального назначения «Гром» задержали в Магадане подозреваемого в совершении умышленного причинения вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего. Сейчас он этапирован в Иркутскую область.
По версии следствия, в середине февраля, находясь в гостях, при совместном распитии спиртных напитков, в ходе внезапно возникшей ссоры, подозреваемый избил 43-х летнего знакомого. Мужчина был госпитализирован в больницу, где скончался через шесть дней.
Подозреваемый в преступлении, ранее судимый пять раз, скрылся от правоохранительных органов. Однако во время розыска его местоположение было установлено в Магадане.
42-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Магаданской области задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в Бодайбо
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчину этапировали в Иркутскую область
Выгорело 450 квадратных метров
Следователи устанавливают мать ребёнка
Огонь и дым были видны издалека
Раскрыты подробности ЧП, когда полицейским в лесу пришлось открыть стрельбу
В ДТП попал рейсовый автобус, ехавший из района в Улан-Удэ
Происшествия зафиксированы на Койморских озёрах
Погибшей было 18 лет
Одна из юных вандалок отправлена под арест
Приставы направили постановление об удержании денег из заработной платы
О трауре объявил глава Кабанского района, где произошла трагедия
Тело школьницы нашли спустя два часа
Патруль Росгвардии намеренно перегородил дорогу
Компенсации близким погибших поручено выплатить оперативно
Мальчик ушёл под воду на глазах у друга