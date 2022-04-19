В Магаданской области задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в Бодайбо

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Мужчину этапировали в Иркутскую область



17 апреля сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области при взаимодействии с коллегами из УМВД России по Магаданской области и отряда специального назначения «Гром» задержали в Магадане подозреваемого в совершении умышленного причинения вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего. Сейчас он этапирован в Иркутскую область.



По версии следствия, в середине февраля, находясь в гостях, при совместном распитии спиртных напитков, в ходе внезапно возникшей ссоры, подозреваемый избил 43-х летнего знакомого. Мужчина был госпитализирован в больницу, где скончался через шесть дней.



Подозреваемый в преступлении, ранее судимый пять раз, скрылся от правоохранительных органов. Однако во время розыска его местоположение было установлено в Магадане.



42-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

