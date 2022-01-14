Кражу совершил мужчина, ранее сидевший в колонии
В ночь на 13 января в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление от жительницы СНТ «Пищевик» о краже из дома инструментов. Ущерб составил около 28 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Накануне кражи женщина с мужем гостили у подруги, живущей неподалёку. В компании также находилась ранее не знакомая супругам ещё одна семейная пара.
В какой-то момент новый знакомый, воспользовавшись незапертыми калиткой и входной дверью, совершил кражу. Из прихожей он украл циркулярную и бензопилы, а также цепь к ней и спрятал её в подполье сарая в ограде своего дома. После вор присоединился к дальнейшему распитию алкогольных напитков.
Полицейские задержали подозреваемого. Украденное у него изъято.
Ранее он был неоднократно судим за преступления имущественного характера и три года назад освободился из мест лишения свободы. Подрабатывает грузчиком.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ раскрыли кражу инструментов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кражу совершил мужчина, ранее сидевший в колонии
Хозяйка квартиры забыла запереть дверь
МВД опубликовало видео, на которое попал подозреваемый
Специалисты назвали первые признаки отравления суррогатным алкоголем
Убийца забрал вещи жертвы
Мужчину от напавшего пса отбил прохожий
Во время ночного пожара эвакуировали жильцов
Смертельный пожар произошёл ночью
В уголовном деле сотрудника ВСЖД появился новый эпизод
Пострадавших доставили в больницу
За сутки выявили менее десяти пьяных водителей
Нападавший поставил другу фингалы и нанёс другие травмы
Из-за неисправного обогревателя сгорел двухэтажный дом
На поиски отправились спасатели
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности за прошлый год