В Улан-Удэ раскрыли кражу инструментов

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Кражу совершил мужчина, ранее сидевший в колонии



В ночь на 13 января в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление от жительницы СНТ «Пищевик» о краже из дома инструментов. Ущерб составил около 28 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Накануне кражи женщина с мужем гостили у подруги, живущей неподалёку. В компании также находилась ранее не знакомая супругам ещё одна семейная пара.



В какой-то момент новый знакомый, воспользовавшись незапертыми калиткой и входной дверью, совершил кражу. Из прихожей он украл циркулярную и бензопилы, а также цепь к ней и спрятал её в подполье сарая в ограде своего дома. После вор присоединился к дальнейшему распитию алкогольных напитков.



Полицейские задержали подозреваемого. Украденное у него изъято.



Ранее он был неоднократно судим за преступления имущественного характера и три года назад освободился из мест лишения свободы. Подрабатывает грузчиком.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

