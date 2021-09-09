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Под Иркутском брат с сестрой пытались сжечь машину с шестилетней девочкой

Под Иркутском брат с сестрой пытались сжечь машину с шестилетней девочкой
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Девочка успела выбежать из горящей машины

В Иркутской области разыскивают брата и сестру, подозреваемых в покушении на сожжение шестилетней девочки. Их объявили в федеральный розыск, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, утром 7 сентября мужчина с женщиной подъехали на автомобиле «Ниссан Кашкай» к парковке здания, расположенного на улице Верхняя в посёлке Маркова, что находится в пригороде Иркутска. Мужчина, выйдя из машины, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль «Мазда 6», в салоне которого сидела шестилетняя девочка. Затем он поджёг автомобиль и скрылся.

К счастью, девочка, увидев огонь, испугалась и выбежала из автомобиля.

Подозреваемые находятся в федеральном розыске. 
покушение на убийство

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