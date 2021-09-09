Под Иркутском брат с сестрой пытались сжечь машину с шестилетней девочкой

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Девочка успела выбежать из горящей машины



В Иркутской области разыскивают брата и сестру, подозреваемых в покушении на сожжение шестилетней девочки. Их объявили в федеральный розыск, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, утром 7 сентября мужчина с женщиной подъехали на автомобиле «Ниссан Кашкай» к парковке здания, расположенного на улице Верхняя в посёлке Маркова, что находится в пригороде Иркутска. Мужчина, выйдя из машины, облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль «Мазда 6», в салоне которого сидела шестилетняя девочка. Затем он поджёг автомобиль и скрылся.



К счастью, девочка, увидев огонь, испугалась и выбежала из автомобиля.



Подозреваемые находятся в федеральном розыске.

