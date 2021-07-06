В Чите неизвестный расстрелял женщину и ранил мужчину

Стрельба произошла рано утром



Сегодня, 6 июля около четырёх часов утра во дворе дома по улице Горького в Чите произошла стрельба. Неизвестный расстрелял женщину. Её тело нашли в припаркованном автомобиле.



Кроме того, с места происшествия в больницу доставили мужчину с огнестрельными ранениями.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух человек».



- В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции продолжают работу на месте инцидента. Произведён осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Убитой женщиной оказалась 39-летняя жительница Читы. Назначены необходимые судебные экспертизы.



Идёт поиск преступника.

