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В Чите неизвестный расстрелял женщину и ранил мужчину

В Чите неизвестный расстрелял женщину и ранил мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стрельба произошла рано утром

Сегодня, 6 июля около четырёх часов утра во дворе дома по улице Горького в Чите произошла стрельба. Неизвестный расстрелял женщину. Её тело нашли в припаркованном автомобиле.

Кроме того, с места происшествия в больницу доставили мужчину с огнестрельными ранениями.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух человек».

- В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции продолжают работу на месте инцидента. Произведён осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Убитой женщиной оказалась 39-летняя жительница Читы. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Идёт поиск преступника.
убийство

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