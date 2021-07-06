Стрельба произошла рано утром
Сегодня, 6 июля около четырёх часов утра во дворе дома по улице Горького в Чите произошла стрельба. Неизвестный расстрелял женщину. Её тело нашли в припаркованном автомобиле.
Кроме того, с места происшествия в больницу доставили мужчину с огнестрельными ранениями.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух человек».
- В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции продолжают работу на месте инцидента. Произведён осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Убитой женщиной оказалась 39-летняя жительница Читы. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Идёт поиск преступника.
В Чите неизвестный расстрелял женщину и ранил мужчину
Происшествия, Фото:
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