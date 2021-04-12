В Бурятии сошли с рельсов два вагона

Из-за происшествия задерживается пассажирский поезд



Сегодня, 12 апреля, в 11.34 часов на однопутном участке Харанхой – Наушки в Кяхтинском районе Бурятии сошли с рельсов два вагона хозяйственного поезда.



Движение на участке временно приостановлено.



- Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На месте происшествия ведётся работа по восстановлению движения поездов, - сообщает пресс-служба ВСЖД.



В связи с происшествием ожидается задержка пассажирского поезда №362 сообщением Иркутск – Наушки.

