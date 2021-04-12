Из-за происшествия задерживается пассажирский поезд
Сегодня, 12 апреля, в 11.34 часов на однопутном участке Харанхой – Наушки в Кяхтинском районе Бурятии сошли с рельсов два вагона хозяйственного поезда.
Движение на участке временно приостановлено.
- Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На месте происшествия ведётся работа по восстановлению движения поездов, - сообщает пресс-служба ВСЖД.
В связи с происшествием ожидается задержка пассажирского поезда №362 сообщением Иркутск – Наушки.
В Бурятии сошли с рельсов два вагона
Происшествия, Фото:
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