В пригороде Улан-Удэ подтоплены дороги и жилые дома

В Сотниково ввели режим повышенной готовности



Непростая ситуация с подтоплением жилых домов и дорог сложилась в пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. Глубина провалов на дорогах достигает 1,5 метров, сообщается в группе «Иволга-инф»



Сильно размыты улицы Садовая, Верхняя Садовая, Олимпийская, переулки Земляничный, Цветочный, Промышленный.



Затоплены ограды жилых домов, подвалы, гаражи и сараи.



- Подтопило дом. Через наш участок ручей образовался. По улице дорога провалилась. Скоро наш дом тоже провалится, - била тревогу местная жительница.



На территории села Сотниково введён режим повышенной готовности.



- Ежедневно ведутся работы по удерживанию талых сточных вод, ликвидации провалов грунта и защите от подтопления жилых домов, - сообщили в пресс-службе администрации Иволгинского района.



Ведётся откачка воды, отсыпка и водоотведение, усиление бортов. Мероприятия по водоотведению затруднены из-за плотной застройки частного сектора. Техника просто не может где-то проехать. Некоторые дома построили на участках в старом русле реки, куда стекала раньше талая вода. Теперь же потокам талой воды некуда направляться.



Остаётся только откачивать воду, а также ждать потепления, когда вода сама впитается в грунт и испарится.





