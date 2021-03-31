В Сотниково ввели режим повышенной готовности
Непростая ситуация с подтоплением жилых домов и дорог сложилась в пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. Глубина провалов на дорогах достигает 1,5 метров, сообщается в группе «Иволга-инф»
Сильно размыты улицы Садовая, Верхняя Садовая, Олимпийская, переулки Земляничный, Цветочный, Промышленный.
Затоплены ограды жилых домов, подвалы, гаражи и сараи.
- Подтопило дом. Через наш участок ручей образовался. По улице дорога провалилась. Скоро наш дом тоже провалится, - била тревогу местная жительница.
На территории села Сотниково введён режим повышенной готовности.
- Ежедневно ведутся работы по удерживанию талых сточных вод, ликвидации провалов грунта и защите от подтопления жилых домов, - сообщили в пресс-службе администрации Иволгинского района.
Ведётся откачка воды, отсыпка и водоотведение, усиление бортов. Мероприятия по водоотведению затруднены из-за плотной застройки частного сектора. Техника просто не может где-то проехать. Некоторые дома построили на участках в старом русле реки, куда стекала раньше талая вода. Теперь же потокам талой воды некуда направляться.
Остаётся только откачивать воду, а также ждать потепления, когда вода сама впитается в грунт и испарится.
В пригороде Улан-Удэ подтоплены дороги и жилые дома
Происшествия, Фото:
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