 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

Популярное

В пригороде Улан-Удэ подтоплены дороги и жилые дома

В пригороде Улан-Удэ подтоплены дороги и жилые дома
Происшествия,  Фото:"Иволга-инфо"
В Сотниково ввели режим повышенной готовности

Непростая ситуация с подтоплением жилых домов и дорог сложилась в пригородном селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. Глубина провалов на дорогах достигает 1,5 метров, сообщается в группе «Иволга-инф»

Сильно размыты улицы Садовая, Верхняя Садовая, Олимпийская, переулки Земляничный, Цветочный, Промышленный.

Затоплены ограды жилых домов, подвалы, гаражи и сараи.

- Подтопило дом. Через наш участок ручей образовался. По улице дорога провалилась. Скоро наш дом тоже провалится, - била тревогу местная жительница.

На территории села Сотниково введён режим повышенной готовности.

- Ежедневно ведутся работы по удерживанию талых сточных вод, ликвидации провалов грунта и защите от подтопления жилых домов, - сообщили в пресс-службе администрации Иволгинского района.

Ведётся откачка воды, отсыпка и водоотведение, усиление бортов. Мероприятия по водоотведению затруднены из-за плотной застройки частного сектора. Техника просто не может где-то проехать. Некоторые дома построили на участках в старом русле реки, куда стекала раньше талая вода. Теперь же потокам талой воды некуда направляться.

Остаётся только откачивать воду, а также ждать потепления, когда вода сама впитается в грунт и испарится.


подтопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Иркутской области перевела мошенникам 100 тысяч с кредитки
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 100 тысяч с кредитки
Происшествия, 31.03.2021
Мошенник сумел отговорить женщину от звонков на «горячую линию» банка
В Улан-Удэ сотрудник ЧОП пнул бездомного
В Улан-Удэ сотрудник ЧОП пнул бездомного
Происшествия, 31.03.2021
Безжалостные действия охранников запечатлели на видео
В пригороде Улан-Удэ подтоплены дороги и жилые дома
В пригороде Улан-Удэ подтоплены дороги и жилые дома
Происшествия, 31.03.2021
В Сотниково ввели режим повышенной готовности
В Братске закрыли нелегальный ночной клуб
В Братске закрыли нелегальный ночной клуб
Происшествия, 31.03.2021
В подпольном заведении изъяли 400 литров алкоголя
В Улан-Удэ вор залез в квартиру и стащил коньяк с колбасой
В Улан-Удэ вор залез в квартиру и стащил коньяк с колбасой
Происшествия, 31.03.2021
Вор выманил хозяев из квартиры хитрым способом
В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам 150 тысяч
В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам 150 тысяч
Происшествия, 31.03.2021
«Спасая деньги», финансист опустошила все свои кредитные карты
В Иркутске «чёрному риелтору» дали 13 лет
В Иркутске «чёрному риелтору» дали 13 лет
Происшествия, 31.03.2021
Мужчина в составе банды расправлялся с собственниками квартир  
В Бурятии выросло число групповых преступлений с подростками
В Бурятии выросло число групповых преступлений с подростками
Происшествия, 31.03.2021
Вопрос обсуждался на совещания руководителей правоохранительных органов 
Житель Бурятии погиб на Байкале в поисках сотовой связи
Житель Бурятии погиб на Байкале в поисках сотовой связи
Происшествия, 30.03.2021
На льду Байкала остались только сапог и шапка погибшего
Житель Бурятии пропал в Иркутске
Житель Бурятии пропал в Иркутске
Происшествия, 30.03.2021
Мужчина должен был вернуться в Улан-Удэ, но не приехал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^