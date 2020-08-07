Экологическое бедствие произошло в прошлом году
В 2019 году в Каларском районе Забайкальского края в результате того, что перевернулся «КамАЗ», в озеро Малое Леприндо попала тонна дизельного топлива. Владельца грузовика суд обязал возместить причинённый ущерб – боле 900 тысяч рублей.
- На основании решения суда индивидуальному предпринимателю была предоставлена рассрочка на 12 месяцев для выплаты ущерба. Судебный пристав-исполнитель предупредил должника о применении после истечении срока для добровольного исполнения мер принудительного исполнения. В результате принятых мер, ущерб причинённый поверхностному водному объекту, взыскан в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.
Забайкалец заплатил почти миллион за затопление озера дизелем
Происшествия, Фото:
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