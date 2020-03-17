В Улан-Удэ «Урал» въехал в трамвай

- Виноват водитель «Урала». Он написал расписку на месте, что явится в управление трамвая и оплатит ущерб и простой материальный, - сообщили «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».







Также в управлении напомнили водителям, что предоставление преимущества для трамвая обязательно.















Сегодня в два часа дня на перекрёстке улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП с участием трамвая и военного большегруза «Урал». Трамвай направлялся в сторону ЛВРЗ.Как рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии, трамвай уже завершал манёвр, а по дополнительной секции двигался военный автомобиль. У большегруза отказали тормоза и «Урал» выехал на полосу встречного движения. Водитель до последнего пытался уйти от столкновения.В результате ДТП никто не пострадал.- Пассажиры, которые были в трамвае, изрядно испугались, - добавил очевидец.ДТП вызвало автомобильную пробку, которая продолжалась около 30-40 минут. Также встали трамваи.