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В Улан-Удэ «Урал» въехал в трамвай

В Улан-Удэ «Урал» въехал в трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на пересечении улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов

Сегодня в два часа дня на перекрёстке улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП с участием трамвая и военного большегруза «Урал». Трамвай направлялся в сторону ЛВРЗ.

Как рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии, трамвай уже завершал манёвр, а по дополнительной секции двигался военный автомобиль. У большегруза отказали тормоза и «Урал» выехал на полосу встречного движения. Водитель до последнего пытался уйти от столкновения.

В результате ДТП никто не пострадал.

- Пассажиры, которые были в трамвае, изрядно испугались, - добавил очевидец.

ДТП вызвало автомобильную пробку, которая продолжалась около 30-40 минут. Также встали трамваи.

- Виноват водитель «Урала». Он написал расписку на месте, что явится в управление трамвая и оплатит ущерб и простой материальный, - сообщили «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».

Также в управлении напомнили водителям, что предоставление преимущества для трамвая обязательно.



ДТП трамвай
 
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