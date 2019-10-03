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Улан-удэнцы узнали по фото воровку из магазина одежды

Улан-удэнцы узнали по фото воровку из магазина одежды
Происшествия, 
Подозреваемая работает бухгалтером в СНТ

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре в Улан-Удэ разыскивали подозреваемую в краже. Женщина совершила кражу в середине сентября в магазине одежды на улице Сахьяновой. Фотографию подозреваемой с камеры опубликовало МВД и распространили СМИ.

Сегодня стало известно, что 51-летняя подозреваемая задержана полицейскими.

- Установлению личности разыскиваемой способствовала полученная от граждан информация о месте её работы и жительства. Женщина работает бухгалтером в одном из СНТ города, ранее не судима, – сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Украденные телефон и деньги изъяты правоохранителями. Возбуждено уголовное дело.

кража
 
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