Виновник трагедии ранее четыре раза нарушал ПДД и нёс административную ответственность
В Ангарске полицейские проводят всестороннюю проверку по факту ДТП, произошедшего накануне. Предварительно установлено, что 29-летний водитель машины «Субару Легаси» не справился с управлением во время обгона. Вследствие чего автомобиль съехал с проезжей части дороги, опрокинулся и налетел на двух пешеходов, находившихся на тротуаре.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в результате ДТП 25-летняя девушка-пассажир, сидевшая на переднем сидении, погибла на месте происшествия.
Выяснилось, что пешеходы с различными травмами были доставлены в больницу, где позже от полученных травм скончались. Кроме того, незначительные травмы получил водитель и еще один пассажир иномарки.
Известно, что предполагаемый виновник трагедии за нарушение ПДД четыре раза привлекался к административной ответственности, в том числе дважды за проезд на запрещающий сигнал светофора.
- Возбуждено уголовное дело, санкция вменяемой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске в ДТП погибли девушка-пассажир и два пешехода
Происшествия, Фото:
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