В Ангарске в перевернувшейся машине погибла девушка

Водитель сбил двух пешеходов и перевернулся
Вечером 24 сентября 29-летний водитель машины «Субару Легаси», следуя по улице Алешина в Ангарске, превысил скорость и не справился с управлением.
После этого автомобиль съехал с дороги, сбил двух пешеходов и перевернулся.
В результате ДТП девушка-пассажир скончалась на месте происшествия.
Пешеходы с различными травмами госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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