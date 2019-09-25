В Ангарске в перевернувшейся машине погибла девушка

Пешеходы с различными травмами госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





Вечером 24 сентября 29-летний водитель машины «Субару Легаси», следуя по улице Алешина в Ангарске, превысил скорость и не справился с управлением.После этого автомобиль съехал с дороги, сбил двух пешеходов и перевернулся.В результате ДТП девушка-пассажир скончалась на месте происшествия.