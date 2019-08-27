Смертельное ДТП произошло ночью
Вчера ночью в селе Верхний Ичетуй Джидинского района Бурятии произошло смертельное ДТП. Погибла 35-летняя женщина-водитель «Тойоты Ипсум». Возле жилого дома она не справился с управлением и врезалась в деревянный палисадник.
- В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходной в Иволгинском районе насмерть сбили мужчину, шедшего посередине проезжей части.
В Бурятии женщина-водитель погибла, врезавшись в палисадник
Происшествия, Фото:
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