В Бурятии водитель «Тойоты Калдина» сбил насмерть пешехода

Мужчина вечером шёл по середине проезжей части



ДТП на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» произошло около 9 часов вечера в выходной день в Иволгинском районе. 22-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Гусиноозерска на 19 км. (в 5 км. от села Иволгинск), вне пешеходного перехода совершил наезд на 49-летнего пешехода.



В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Пешеход находился на дороге в тёмное время суток без светоотражающих элементов, он шёл по середине проезжей части, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

