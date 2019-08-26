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В Бурятии водитель «Тойоты Калдина» сбил насмерть пешехода

В Бурятии водитель «Тойоты Калдина» сбил насмерть пешехода
Происшествия, 
Мужчина вечером шёл по середине проезжей части 

ДТП на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» произошло около 9 часов вечера в выходной день в Иволгинском районе. 22-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Гусиноозерска на 19 км. (в 5 км. от села Иволгинск), вне пешеходного перехода совершил наезд на 49-летнего пешехода.

В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Пешеход находился на дороге в тёмное время суток без светоотражающих элементов, он шёл по середине проезжей части, сообщили в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП
 
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