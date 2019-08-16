На Байкале при столкновении катера с пирсом погибли два человека

В Иркутской области начата доследственная проверка по факту столкновения катера типа «Амур» с пирсом.По предварительным данным, 15 августа 2019 года около 23 часов в акватории озера Байкал в посёлке Култук Слюдянского района катер бетонированный пирс.- В результате данного происшествия 2 мужчин, находившиеся в катере, получили множественные травмы несовместимые с жизнью, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах трагедии, проводятся проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.