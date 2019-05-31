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Житель Иркутской области решил построить и баню и пошёл рубить лес

Житель Иркутской области решил построить и баню и пошёл рубить лес
Происшествия, 
Таким образом он хотел сэкономить

Иркутские полицейские в ходе рейда на территории Гороховского лесничества задержали местного жителя.

Во время обхода оперативники обнаружили на земле следы волочения от брёвен. Пройдя по ним, полицейские увидели мужчину, который рубил деревья. Он не смог предъявить необходимых разрешительных документов, поэтому был доставлен в отдел полиции. Мужчина незаконно срубил около 18 кубических метров леса, сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Как пояснил задержанный, он хотел построить баню на своём участке. А чтобы сэкономить и не покупать брус для строительства, решил заготовить его самостоятельно. Для этого он приехал в лес и до появления полицейских успел срубить 24 сосны. Инструменты и трактор с помощью, которого осуществлялась вырубка и транспортировка, изъяты. Техника, помещена на штрафстоянку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальные санкции данной статьи предусматривают штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
черные лесорубы
 
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