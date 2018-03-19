В Улан-Удэ автоинспекторы гнались за пьяным водителем «УАЗа» (видео)









- Мужчина 1981 года рождения уже привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Когда его догнали, он даже не понял что происходит, - сообщил «Байкал-Dailу» инспектор Специального батальона ДПС Улан-Удэ Дмитрий Кожухов.



Сам же нарушитель сказал дорожным полицейским, что выпил «всего бутылочку» и поехал по делам.



- Мужчина 1981 года рождения уже привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Когда его догнали, он даже не понял что происходит, - сообщил «Байкал-Dailу» инспектор Специального батальона ДПС Улан-Удэ Дмитрий Кожухов.Сам же нарушитель сказал дорожным полицейским, что выпил «всего бутылочку» и поехал по делам.

В минувшие выходные сотрудники Специального батальона ДПС Улан-Удэ поймали 33 пьяных водителя. В том числе, 5 человек повторно привлекались к ответственности, ещё 6 отказались от медицинского освидетельствования.Во время одного из вечерних рейдов автоинспекторы заметили водителя «УАЗа», который создавал угрозу на дороге. Нарушитель проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и стал уезжать от них. Когда инспекторы догнали его и заблокировали, выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.