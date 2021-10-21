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Назначен министр спорта Бурятии

Назначен министр спорта Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Указ о назначении подписан сегодня

Новым министром спорта и молодёжной политики Бурятии стал мастер спорта по боксу, в прошлом преподаватель и директор школы Олимпийского резерва №11, 32-летний Иван Козырев, сообщили в пресс-службе министерства.

С 2018 года он трудился в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии на должности заместителя министра.

- Многочисленные успехи и реализованные проекты министерства за эти годы - в том числе результат его активной деятельности, чуткому руководству, профессионализму, глубокому знанию отрасли, отзывчивости и искренней любви к избранной сфере, - отметили в пресс-службе.

По словам коллег, Иван Козырев - открытый и внимательный руководитель, примерный семьянин, отец двоих детей, постоянно демонстрирующий своим примером активную жизненную позицию и приверженность спорту и здоровому образу жизни.

Указ о назначении вышел сегодня, 21 октября, за подписью главы Бурятии Алексея Цыденова.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее министерством руководил Вячеслав Дамдинцурунов. После выборов Госдуму 24 сентября он ушёл в отставку.

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