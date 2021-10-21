Указ о назначении подписан сегодня
Новым министром спорта и молодёжной политики Бурятии стал мастер спорта по боксу, в прошлом преподаватель и директор школы Олимпийского резерва №11, 32-летний Иван Козырев, сообщили в пресс-службе министерства.
С 2018 года он трудился в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии на должности заместителя министра.
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- Многочисленные успехи и реализованные проекты министерства за эти годы - в том числе результат его активной деятельности, чуткому руководству, профессионализму, глубокому знанию отрасли, отзывчивости и искренней любви к избранной сфере, - отметили в пресс-службе.
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По словам коллег, Иван Козырев - открытый и внимательный руководитель, примерный семьянин, отец двоих детей, постоянно демонстрирующий своим примером активную жизненную позицию и приверженность спорту и здоровому образу жизни.
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Указ о назначении вышел сегодня, 21 октября, за подписью главы Бурятии Алексея Цыденова.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее министерством руководил Вячеслав Дамдинцурунов. После выборов Госдуму 24 сентября он ушёл в отставку.
Назначен министр спорта Бурятии
Власть, Фото:
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