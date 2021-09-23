Стало известно, когда Дамдинцурунов официально перестанет быть министром
Победивший на выборах в Госдуму Вячеслав Дамдинцурунов будет уволен с поста министра спорта и молодёжной политики Бурятии 24 сентября. Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов.
«Принять отставку члена правительства Республики Бурятия Дамдинцурунова Вячеслава Анатольевича и уволить его с государственной должности министра спорта и молодёжной политики 24 сентября 2021 года в связи с переходом на выборную должность депутата Государственной Думы восьмого созыва», - говорится в документе от 21 сентября.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Опубликован он был на сайте регионального правительства сегодня, 23 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily», Вячеслав Дамдинцурунов выиграл выборы в Госдуму по Бурятскому одномандатному округу, набрав 37,43% голосов. Второе место занял коммунист Баир Цыренов – 19,8%. Звёздный стилист Сергей Зверев навязать серьёзную борьбу не сумел, заняв третье место и набрав чуть больше 7% голосов.
Дамдинцурунов возглавил минспорта Бурятии в конце 2017 года. На это кресло тогда претендовали 12 человек. В финал вышли трое – неизвестный тогда в Бурятии Дамдинцурунов, а также директор Бурятского республиканского индустриального техникума, Анатолий Белоусов и Эрдэни Дымчиков, трудившийся в то время зампредседателя комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ. До назначения министром спорта Бурятии Дамдинцурунов возглавлял кафедру теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (Москва).
Этой зимой он был переназначен министром спорта после отставки республиканского правительства.
В Бурятии вышел указ об отставке Вячеслава Дамдинцурунова
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