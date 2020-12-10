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Главу Бурятии вновь просят сделать 31 декабря выходным

Главу Бурятии вновь просят сделать 31 декабря выходным
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В этот день сложно организовать нормальный рабочий процесс, считает автор обращения

Депутат Народного Хурала, президент Торгово-промышленной палаты Бурятии Дмитрий Дружинин обратился к главе Бурятии с просьбой объявить 31 декабря нерабочим днём. О своём обращении он сообщил в Facebook.

- Решил обратиться к главе Республики Бурятия по объявлению 31 декабря нерабочим днём! От имени более, чем 450 членов Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия! Считаю, как и большинство работодателей, что в этот день сложно организовать нормальный рабочий процесс. У многих предприятий 31 декабря сокращённый день, - написал он в социальной сети.

Также Дружинин прикрепил к посту фото письма Алексею Цыденову.

«В 2020 году предновогодний день 31.12.2020 – является официально рабочим. Практика показывает, что в большинстве организаций предпраздничный день является сокращенным, а эффективность трудовой деятельности сотрудников весьма низкая. С целью обеспечения благоприятных условий для подготовки к празднованию Нового года, принимая также во внимание интересы работодателей, по многочисленным обращениям работников организаций и предприятий, входящих в ТИП РБ, просим Вас рассмотреть возможность объявить 31 декабря 2020 года выходным днем на региональном уровне, а рабочий день перенести на какой-либо из оставшихся выходных дней декабря», - говорится здесь.

«Перенесение рабочих дней даст возможность использовать рабочее время сотрудников более рационально, значительно облегчит людям подготовку к встрече Нового года у себя дома с семьей и создаст положительный эмоциональный фон», - считает автор инициативы.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее координатор Бурятского регионального отделения политической партии ЛДПР Дмитрий Шишмарев направил два запроса на имя главы республики Алексея Цыденова и председателя Народного Хурала Владимира Павлова. В ЛДПР просили рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря – четверг - на иной выходной день.

Прошлое 31 декабря в Бурятии было объявлено выходным днём для работников госслужбы.




глава Бурятии Алексей Цыденов Новый год выходные дни
 
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