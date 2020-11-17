В аптеки Бурятии идут поставки препаратов
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала об обеспечении лекарствами больных коронавирусом. Она сообщила об идущих в аптеки поставки.
- У нас сегодня, согласно решению республиканского штаба, есть несколько потоков финансирования. Это финансирование из средств республиканского бюджета, оно направлено на обеспечение двумя препаратами пациентов: неработающих пенсионеров, многодетных (3 и более детей). Лекарства постепенно поступают, практически вся закупка на 2 млн состоялась, мы раздали по районам и городу Улан-Удэ, - разъяснила министр.
Также из республиканского бюджета на сумму 8,5 млн рублей приобретены лекарства для лечения пневмоний, для лечения на дому.
- Тоже лекарства поступили частично, и тоже оперативно выдаём, - добавила Евгения Лудупова.
Также на лекарства было выделено 37 млн рублей из средств федерального бюджета.
Евгения Лудупова признала, что в топ вопросов жителей Бурятии на «горячей линию», их обращений входит вопрос о препаратах.
- Действительно, мы видим, что в топ вопросов входят медикаменты, и принимаем решения. Я еще раз хочу, обратить внимание, что максимально работа и с минпромторгом России, и с официальными дистрибьюторами России приносит определённые плоды, вот сегодня поставка началась, и мы в первую очередь – в виду того, что неполный комплект лекарств поступил, обращаем внимание на наших пожилых пациентов, пациентов с хроническими заболеваниями, тех, кому в первую очередь необходимы препараты. Как поступит всё, будем давать пациентам, заболевшим коронавирусом (остальные – прим. ред.), - подытожила министр.
Министр здравоохранения Бурятии: «Лекарства постепенно поступают»
Власть, Фото:
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