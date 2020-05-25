На субботник вышло людей в 25 раз меньше обычного
Городской субботник, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, состоялся в Иркутске. В том числе в уборке приняли участие работники структурных подразделений мэрии, депутаты Думы, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель Думы города Евгений Стекачев, сообщает 23 мая пресс-служба администрации города.
В ходе мероприятия были приведены в порядок берег реки Ушаковки, остров Конный, берег реки Ангары по улице Верхняя Набережная, берег Иркута в поселке Селиваниха, роща особо охраняемой территории «Синюшина гора», территория ИВАТУ. Вывезли более одной тысячи тонн мусора.
– В прошлые годы в месячнике по уборке города принимали участие около 100 тысяч иркутян. В этом году наведением порядка занимались, в основном, представители муниципальных и подрядных организаций, управляющих компаний, сотрудники администрации. Всего порядка 4 тысяч человек. Тем не менее, это не помешало выполнить запланированные мероприятия фактически в полном объёме, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города традиционно проводится в апреле, но в этом году из-за пандемии коронавируса он был продлен до 31 мая. За это время ликвидировано более 130 несанкционированных свалок, на городской полигон ТБО вывезено порядка 5 тысяч тонн мусора. В рамках саночистки проводили работу по уборке придомовых, бесхозных и общественных территорий, мыли остановки общественного транспорта, проводили покраску малых архитектурных форм, очищали город от незаконной рекламы.
Мэрия Иркутска устроила субботник, несмотря на коронавирус
Власть, Фото:
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