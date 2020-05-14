В Забайкалье на борьбу с пожарами выделены дополнительные средства

Власть, Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края

Деньги пойдут на тушение пожаров в лесах и пожарную безопасность



Финансовую помощь в размере 2,5 миллионов рублей получит Читинская база авиационной охраны лесов.

- Денежные средства будут направлены на осуществление мер пожарной безопасности и тушения пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения, – добавил заместитель министра финансов Забайкальского края Дмитрий Семёнов.



На утро 14 мая в регионе зарегистрировано 8 лесных пожаров, из них 4 действует на площади более двух тысяч гектаров.



Как сообщает правительство Забайкалья, в лесах края введён режим чрезвычайной ситуации. На период действия режима ЧС доступ в лес категорически запрещён. Также под запретом разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на землях всех категорий.

