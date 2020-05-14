Деньги пойдут на тушение пожаров в лесах и пожарную безопасность
Финансовую помощь в размере 2,5 миллионов рублей получит Читинская база авиационной охраны лесов.
- Денежные средства будут направлены на осуществление мер пожарной безопасности и тушения пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения, – добавил заместитель министра финансов Забайкальского края Дмитрий Семёнов.
На утро 14 мая в регионе зарегистрировано 8 лесных пожаров, из них 4 действует на площади более двух тысяч гектаров.
Как сообщает правительство Забайкалья, в лесах края введён режим чрезвычайной ситуации. На период действия режима ЧС доступ в лес категорически запрещён. Также под запретом разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на землях всех категорий.
В Забайкалье на борьбу с пожарами выделены дополнительные средства
Власть, Фото:
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