Появилось «закулисное» фото с прямого эфира главы Бурятии и телеведущего Владимира Соловьёва
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов выходил на прямую связь с телеведущим «России-1» Владимиром Соловьёвым. В программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Алексей Цыденов рассказал о ситуации с коронавирусом в Бурятии.
Сегодня в социальных сетях пользователи обратили внимание на необычный лайфлак того, как именно глава Бурятии выходил в эфир. Фотография появилась в Telegram-канале о коронавирусе. На снимке видно, что ноутбук стоит на уровне глаз Алексея Цыденова благодаря трём обычным коробкам, вероятно, с бумагами.
Владимиру Соловьёву глава Бурятии рассказал о всех выявленных контактировавших с заразившимися людьми, о вышедших на работу 25 тысяч жителей и об активной работе волонтёров.
Для главы Бурятии придумали лайфхак из коробок
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