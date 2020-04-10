Владимир Соловьёв расспросил Алексея Цыденова о коронавирусе

Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне рассказал в эфире телеканала «Россия-1» о том, какие меры предпринимает республика в борьбе с коронавирусом. В программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Алексей Цыденов отметил, что ситуация в регионе достаточно напряжённая, но подконтрольная.
Напомним, в Бурятии на сегодняшний день подтверждён 61 случай заражения коронавирусом, 12 человек выписалось из «инфекционки», одна пожилая пациентка скончалась.
- У нас процесс положительный, вместе с тем, к сожалению, каждый день потихонечку прирастаем. Но мы знаем всех контактных, мы их всех выявили, всех определили, обследовали. У кого нет положительного диагноза, посадили на 14 дней в самоизоляцию домашнюю, ну, и продолжаем наблюдение. Так что у нас бесконтрольности нет, и это, мне кажется, главное, что на сегодня происходит, - рассказал глава.
Алексей Цыденов согласился с ведущим программы, что вопросы самоизоляции и экономики «немного антагонистические».
- Мы в первую неделю вводили жесткий карантин, усиляли его в течение недели. В итоге у нас все сели по домам. С этой недели мы потихоньку стали отпускать вожжи – создали специальный режим, когда предприятия заявляются, которые по указу президента, и по насущной необходимости нужно, чтобы они работали, они заявляются, подписывают, принимают на себя обязательства соблюдать санитарные эпидемиологические правила и ограничения, ограничивают свой штат, то есть делят его на три части – те, кто дома сидят на самоизоляции, кто дома работает, а кто непосредственно на рабочее место выходит,- объяснил Цыденов.
По его словам, сегодня уже две тысячи предприятий и организаций получили допуск – это порядка 25 тысячи человек. «Процесс пошёл, но это не вседозволенность – «Welcome все сразу», это постепенное смягчение ограничений, реанимация экономики», добавил глава.
Владимир Соловьёв поинтересовался, налажена ли местная промышленность, как обстоят дела с койками и медоборудованием.
- Плановая потребность по аппаратам ИВЛ обеспечена на 50%, но пока только один человек из всех на ИВЛ. 91 аппарат ИВЛ у нас в запасе, нам по расчёту необходимо 173 аппарата, повторюсь, сейчас задействован всего один. У нас есть график поставки, согласованный с минпромторгом России и минздравом, плюс – мы по прямому контракту сами подписались. По кислороду тоже ситуация стабильная. Мы к 12 числу полностью предупредительные мероприятия заканчиваем, потребности нет. Многоразовые костюмы вместо одноразовых шьют, маски шьют, в общем, адаптировались, - рассказал Алексей Цыденов.
Глава республики отметил, что все перешли на круглосуточный режим работы – медики, эпидемиологи, вирусологи, активно работают волонтёры.
- Республика поднялась, потому что очень много людей сами проявили инициативу, бизнес без пиара молча оказывает помощь, и причем они не просят потом их «подсветить», мы узнаем постфактум, что кто-то принес продукты, кто-то предоставил машину. Важно – они про себя не говорят, это наиболее ценно – массовость и непубличность.
Владимир Соловьёв прокомментировал: «Характер, молодцы». Ведущий задал последний вопрос: «То есть никто не распространяет слухи, не пытается подорвать работу, не пытается хайпить?»
- Есть, конечно, такие, но это единичные случаи. Надо отметить, очень трезво и сдержанно люди сами реагируют на фейки и хайпы. Если в первые дни было какое-то качание, то сейчас налажен прямой поток информации, мы оперативно отдаём всю информацию. Мы не даём почву для каких-то домыслов и фейков, - ответил Цыденов.
Алексей Цыденов рассказал, что помимо медиков, работающих в очаге, поддержку от республиканских властей получит и другой персонал, к примеру, водители, которые также рискуют. Ведущий прокомментировал: «Молодцы! Люди работают».