Забайкальский край разработает свою стратегию народосбережения

Власть, Фото: пресс-служба губернатора Забайкальского края

Министры представят свои предложения в ближайшее время



В правительстве Забайкальского края приступили к разработке стратегии народосбережения. Заседание, в ходе которого обсуждалась концепция программного документа, провела заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова. В мероприятии также приняли участие руководители министерств и ведомств.



Вице-премьер подчеркнула, что стратегия рассматривается на государственном уровне. «В числе приоритетов стратегии – популяризация семьи, отцовства, материнства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей, создание комфортных условий для жизни забайкальцев. С учётом региональных особенностей в Забайкальском крае будет принята собственная стратегия народосбережения, она разрабатывается по поручению губернатора Александра Осипова», – отметила Аягма Ванчикова.



Вице-премьер добавила, что в регионе уже реализуется национальные проекты, направленные на сохранение здоровья граждан, рост рождаемости, активное долголетие, также действуют меры поддержки семей с детьми, дальневосточная ипотека и другое.



В ближайшее время краевые министерства представят свои предложения. В дальнейшем документ будет обсуждаться с участием экспертов и представителей общественности, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

