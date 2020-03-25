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Забайкальский край разработает свою стратегию народосбережения

Забайкальский край разработает свою стратегию народосбережения
Власть,  Фото:пресс-служба губернатора Забайкальского края
Министры представят свои предложения в ближайшее время

В правительстве Забайкальского края приступили к разработке стратегии народосбережения. Заседание, в ходе которого обсуждалась концепция программного документа, провела заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова. В мероприятии также приняли участие руководители министерств и ведомств.

Вице-премьер подчеркнула, что стратегия рассматривается на государственном уровне. «В числе приоритетов стратегии – популяризация семьи, отцовства, материнства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей, создание комфортных условий для жизни забайкальцев. С учётом региональных особенностей в Забайкальском крае будет принята собственная стратегия народосбережения, она разрабатывается по поручению губернатора Александра Осипова», – отметила Аягма Ванчикова.

Вице-премьер добавила, что в регионе уже реализуется национальные проекты, направленные на сохранение здоровья граждан, рост рождаемости, активное долголетие, также действуют меры поддержки семей с детьми, дальневосточная ипотека и другое.

В ближайшее время краевые министерства представят свои предложения. В дальнейшем документ будет обсуждаться с участием экспертов и представителей общественности, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
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