Министры представят свои предложения в ближайшее время
В правительстве Забайкальского края приступили к разработке стратегии народосбережения. Заседание, в ходе которого обсуждалась концепция программного документа, провела заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова. В мероприятии также приняли участие руководители министерств и ведомств.
Вице-премьер подчеркнула, что стратегия рассматривается на государственном уровне. «В числе приоритетов стратегии – популяризация семьи, отцовства, материнства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей, создание комфортных условий для жизни забайкальцев. С учётом региональных особенностей в Забайкальском крае будет принята собственная стратегия народосбережения, она разрабатывается по поручению губернатора Александра Осипова», – отметила Аягма Ванчикова.
Вице-премьер добавила, что в регионе уже реализуется национальные проекты, направленные на сохранение здоровья граждан, рост рождаемости, активное долголетие, также действуют меры поддержки семей с детьми, дальневосточная ипотека и другое.
В ближайшее время краевые министерства представят свои предложения. В дальнейшем документ будет обсуждаться с участием экспертов и представителей общественности, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Забайкальский край разработает свою стратегию народосбережения
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 25.03.2020
Доступными должны быть как здания, так и общественный транспорт и подъездные пути
Власть, 24.03.2020
За повторное нарушение на поджигателей планируется заводить уголовное дело
Власть, 23.03.2020
Руслан Ситников назначен и.о. первого заместителя председателя правительства
Власть, 21.03.2020
Игоря Николаева представили личному составу 20 марта
Власть, 20.03.2020
Его планируемый максимальный размер – 100 рублей в сутки
Власть, 19.03.2020
Также будет проведена дезинфекция муниципального транспорта
Власть, 19.03.2020
Прибывшим из стран с коронавирусной инфекцией рекомендовано обеспечить самоизоляцию на 14 дней
Власть, 18.03.2020
Уполномоченный по правам человека в республике обратилась к министру внутренних дел Бурятии
Власть, 17.03.2020
Им стал бывший председатель правительства Иркутской области
Власть, 17.03.2020
Ущерб составил 266 тысяч рублей
Власть, 16.03.2020
Андрей Дугаров приступил к обязанностям в начале марта
Власть, 16.03.2020
Игорь Шутенков надеется, что новый председатель комитета по управлению имуществом наведёт порядок
Светлана Грешилова: «Терешкова высказала свое мнение как гражданин России, как женщина, которая посвятила свою жизнь судьбе страны»
Власть, 14.03.2020
Председатель Консультативного совета женщин при Главе РБ Светлана Грешилова про поправки в Конституцию
Власть, 12.03.2020
Из-за коронавируса прекращено движение поездов через пограничный переход «Наушки – Сухэ-Батор»
Власть, 12.03.2020
Больницей будет руководить кардиолог