В Иркутске назначен новый вице-мэр

Власть, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Им стал бывший председатель правительства Иркутской области



Руслан Болотов назначен на должность вице-мэра города Иркутска. На этом посту он сменил Виктора Ешеева, который накануне был назначен советником временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.



- Сегодня я приступил к исполнению обязанностей вице-мэра Иркутска, это очень ответственная работа. Мне знаком город, его проблематика и сильные стороны. Мой предыдущий опыт в качестве председателя правительства Иркутской области поможет эффективно взаимодействовать со всеми областными структурами, – обратился к присутствующим Руслан Болотов.



Руслан Николаевич Болотов родился 12 мая 1972 года в Шелехове. В 1993 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. В 2000-м – ИГЭА по специальности «Экономика и управление строительством». С января 2006 года по декабрь 2007 года был главой Шелеховского городского поселения, с декабря 2008 года до января 2011 года – министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. До октября 2015 года – директор ассоциации застройщиков Иркутска.



В октябре 2015 года назначен заместителем председателя правительства Иркутской области. 7 августа 2017 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя правительства Иркутской области. 25 сентября 2017 года кандидатура Руслана Болотова согласована на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области.



В декабре 2019 года Руслан Болотов назначен исполняющим обязанности председателя правительства региона. 13 марта врио губернатора Игорь Кобзев принял его отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

