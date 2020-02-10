Глава Бурятии ответил на вопросы режиссёра из Забайкальского края
На прошедшем в ФСК 8 февраля открытом совещании правительства Бурятии известный блогер, КВНщик и режиссёр из Забайкальского края Баяр Барадиев задал несколько вопросов главе республики Алексею Цыденову в формате «блиц».
К примеру, блогер спросил главу региона о возможности попадания обычного жителя Бурятии к нему на приём. «Очередь достаточно длинная, но я всех принимаю», - ответил Цыденов.
- Что нужно сделать в этом году, чтобы следующей зимой Улан-Удэ не задыхался от дыма? – спросил Баяр Барадиев.
- В двух словах не ответишь. Мы прорабатываем разные варианты: это и возможности для отапливания частного сектора электричеством, и альтернативные виды топлива – пеллеты. И перевод большей площади на централизованное отопление. Большее использование привозного газа. Работаем во всех направлениях, - ответил глава Бурятии.
Ответил он и на вопрос, считает ли назначение главой региона «чёрной меткой, от которой нельзя отказаться».
- Я бы не сказал, что это чёрная метка, это большое доверие и большая честь. Это, действительно, сложно и очень ответственно, - сказал Алексей Цыденов.
Кроме этого, блогер спросил главу, кем он мечтал стать в детстве.
- У меня разные были мечты. Мечтой стать главой республики у меня точно не было. Я даже не замахивался в эту сторону, - сказала Алексей Цыденов.
А вот старший сын Алексея Цыденова, как выяснилось, с детства увлекался научной фантастикой. Сейчас он учится в МГТУ имени Баумана на строителя ракетных двигателей.
Алексей Цыденов: «Мечты стать главой Бурятии в детстве не было»
Власть, Фото:
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