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Глава Бурятии: «Спасибо всем, кто провёл с нами рабочий день»

Глава Бурятии: «Спасибо всем, кто провёл с нами рабочий день»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Участниками открытого совещания правительства Бурятии в ФСК стали более двух тысяч человек

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 8 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе состоялось открытое совещание с правительством республики «Наша Бурятия». Впервые глава Бурятии и зампреды правительства отчитывались об итогах 2019 года в таком формате. Присутствовали эксперты в разных отраслях, общественники, бизнесмены, представители районов республики, прийти на совещание мог каждый желающий после онлайн-регистрации.

В итоге зал оказался полон, совещание посетили более двух тысяч человек. Об этом глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в Facebook. Он заверил также, что все предложения в ходе круглых столов будут учтены и отдельно поблагодарил присутствовавших.

«Состоялось открытое совещание с Правительством республики. Главная задача была не только отчитаться, но и совместно с жителями республики определить задачи и планы работы на будущее. В итоге пришло более двух тысяч человек! По итогам круглых столов получили очень много абсолютно конкретных предложений по всем направлениям. Будем отрабатывать. В первую очередь предложения получившие наибольшую поддержку людей. Но в целом, для проработки, возьмём все поступившие предложения! Спасибо всем, кто пришел и провел с нами полноценный рабочий день! Очень насыщенный рабочий день!» - написал глава Бурятии.

«Один из основных вопросов – доходы»

В своём докладе в ФСК Алексей Цыденов назвал главной задачей «решение насущных вопросов» и развитие производства. Он напомнил о дополнительных дальневосточных преференциях. Только на 2020 год бюджет Бурятии получит 3 млрд 300 млн рублей дальневосточной субсидии.

- В рамках ДФО появились выплаты на третьего ребёнка. Сейчас 11200 рублей ежемесячно выплачиваются семьям, пока ребёнку не исполнится три года. Президент России в послании Федеральному Собранию РФ сказал, что будут выплачиваться средства семьям уже с 1 января 2020 года, где есть дети в возрасте от трех до семи лет, - напомнил глава.



Отдельно он остановился на транспортной доступности.

- К нам зашёл лоукостер «Победа», появились субсидированные авиабилеты. Если мы с той же «Победой» каждый год составляли непростые договорные условия чтобы они к нам летали, то в рамках Дальневосточного федерального округа они будут к нам летать постоянно, ведь в ДФО совсем иные требования к авиадоступности регионов, - отметил Цыденов.

- С вступлением в ДФО появилась возможность, в том числе, начать строительство социальных объектов, улучшать качество здравоохранения, образования. Но это все создает среду, однако не всегда решает насущные вопросы людей. Один из основных вопросов - доходы на которые человек содержит свою семью и обеспечивает себя всем необходимым. Мы, конечно, апеллируем общими цифрами, а где-то результатами статистики. Говорим, что у педагогов зарплата в среднем по экономике – 34 тысячи рублей. Но если учитель получает на руки 20-22 тысячи рублей и видит отчеты с «экрана», то конечно, у него будет совсем другое отношение к этим цифрам. Ведь каждый человек ориентируется на свою собственную жизнь. И вопрос повышения доходов людей сегодня - самая важная задача. Но по многим показателям мы привязаны к среднему уровню доходов по экономике и это, в первую очередь, бюджетная сфера, - пояснил глава Бурятии.

Что касается развития производства и экономики, то, по словам главы, рост промышленного производства по итогам прошлого года составил 14 процентов. Рост инвестиций по прошлому году в основной капитал – 7 процентов. Частные инвестиции составляют не менее половины от общего роста.

- Наши основные производственные флагманы вышли на рекордные показатели или близки к ним. ЛВРЗ собрал в прошлом году тысячу секций в год, хороший задел у Улан-Удэнского авиазавода. На сегодня контракты авиазаводом подписаны на три года вперед и более 60 процентов всех экспортных поставок вертолетной техники страны – у нашего авиазавода, - отметил Цыденов.

Остановился он разработке месторождений с большими инвестициями. Компания «Друза» вложила уже больше миллиарда рублей, в первом квартале этого года начинается добыча флюорита на Эгитинском месторождении. Зашёл инвестор на ГОК «Озерный» с объемом инвестиций порядка 77 млрд рубле. По словам Цыденова, «есть и другие, не менее амбициозные проекты в добывающей отрасли».

- Конечно, есть и проблемы. Сложная ситуация на предприятии «Молоко Бурятии», мы помогали им и сейчас ищем пути решения. Есть и наши инвесторы, которые готовы поддержать, хочу их за это поблагодарить. Мы точечно работаем со всеми крупными предприятиями республики, поддерживаем малый бизнес, - заявил глава.

В конце выступления он добавил, что «Бурятия – богатейшая республика в целом по всей России».

- Такого сочетания культуры и истории, которая у нас – не знаю, где еще также. Я объездил всю страну от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и такое богатство как у нас – ещё надо поискать. Безусловно, нам её надо и дальше развивать. Мы строим театр «Байкал», Национальный музей, 185 сельских домов культуры были отремонтированы в республике за последние три года, мы будем это делать и дальше, - заявил Алексей Цыденов.


глава Бурятии Алексей Цыденов правительство республики
 
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