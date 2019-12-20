Глава Бурятии открыл Дом научной коллаборации

19 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов дал официальный старт Дому научной коллаборации, который открылся на базе Бурятского государственного университета. Новый центр дополнительного образования детей открылся благодаря победе республики в конкурсе региона на создание центров дополнительного образования детей. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Образование». На оснащение специально оборудованных кабинетов было направлено 8,3 млн рублей.







Алексей Цыденов ознакомился с деятельностью кабинетов, в которых шли занятия. Так, в центре дополнительного образования работают кабинеты уроков технологии, биологии, клеточной технологии в биологии и медицине, робототехники, биотехнологии, информационных технологий.







- На мой взгляд, главное условие успеха в жизни – это трудолюбие, усердие и вера в лучшее, поэтому вам удачи в жизни, дерзайте настойчиво, постоянно и будьте на позитиве! – пожелал в конце встречи детям Алексей Цыденов.















Дому научной коллаборации дали имя первого ректора Бурятского пединститута (нынешнего БГУ) Морхоза Хабаеева. На открытие приехала дочь Морхоза Петровича.- Всех поздравляю, что у нас такой Дом научной коллаборации появился. Не очень привычное словосочетание… Я думаю, что мы к нему быстро привыкнем и поймём, что за этим стоит очень конкретная, прагматичная задача повысить компетентность наших детей, заинтересованность, их творческий потенциал, стимулировать их к поиску, изучению, творчеству, созиданию. Если у них с молодых лет будет тяга к знаниям, и эта тяга будет реализована и развита, то и всю последующую жизнь они будут самосовершенствоваться и развиваться и тем самым развивать мир вокруг себя, свою страну и идти вперёд. И соответственно с такими людьми вся страна будет идти вперёд, - сказал глава Бурятии.В Доме научной коллаборации на сегодняшний день обучаются 358 детей.В конце экскурсии глава Бурятии пообщался с детьми. Школьники задали интересующие их вопросы.