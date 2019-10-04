Чимит Бальжинимаев поблагодарил педагогов за «самоотверженную работу»
Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев в преддверие Дня учителя поздравил городских педагогов. В поздравлении говорится:
«Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования! Уважаемые ветераны! От всего сердца поздравляю вас с Днём учителя!
Вы посвятили себя благородному делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Ежедневным трудом вы создаёте завтрашний день нашего города. Ваш труд – крайне сложный, напряженный, ответственный и такой необходимый. Он требует профессионализма, обширных знаний, таланта, терпения, чуткости, огромной любви к детям.
От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов благодарю вас за самоотверженную работу. С нашей стороны могу гарантировать вам поддержку во всех начинаниях и постоянное внимание. Депутатский корпус тесно сотрудничает с детскими садами, школами, домами творчества, детскими и подростковыми клубами на избирательных округах. Работает постоянный комитет по социальной политике Улан-Удэнского горсовета. Насущные вопросы образования, в том числе и финансовые, депутаты решают совместно с администрацией города Улан-Удэ. Ваши заботы и трудности автоматически становятся и нашими. А вашим победам и победам ваших учеников мы радуемся больше, чем своим.
Отдельные слова признательности я адресую уважаемым ветеранам. Ваш вклад в развитие системы образования Улан-Удэ бесценен. Важно, что многие из вас продолжают трудиться и делятся опытом с начинающими педагогами. Спасибо вам за это!
Желаю всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, согласия в доме, поддержки родных и близких, профессиональных успехов и талантливых учеников».
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил педагогов с Днём учителя
Власть, Фото:
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