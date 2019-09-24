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Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области

Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области
Власть,  Фото:правительство Иркутской области
Теймур Магомедов стал новым членом иркутского правительства

24 сентября губернатор Иркутской области Сергей Левченко назначил Теймура Магомедова заместителем председателя правительства. Он будет курировать министерства лесного комплекса, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, имущественных отношений, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Теймур Магомедов родился 30 апреля 1982 года в Томске. В 2003 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «юриспруденция». Трудовой стаж начал с 2002 года следователем прокуратуры Кабанского района Бурятии.

Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ, старшим следователем отдела прокуратуры Бурятии, следователем по особо важным делам прокуратуры республики.

С 2007 года – следователь по особо важным делам отдела Следственного комитета при прокуратуре РФ Республики Бурятия.

С 2008 года работал заместителем Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора Республики Бурятия.

С 2011 года - помощник руководителя, заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Иркутской области.

С марта 2013 по май 2014 года исполнял обязанности руководителя УФССП по Бурятии.

С июля 2014 года Теймур Магомедов возглавлял службу судебных приставов по Иркутской области – был главным судебным приставом Иркутской области до 30 августа 2019 года. Сейчас эту должность занимает Аслан Токаев, ещё один бывший главный судебный пристав Бурятии.

Теймур Магомедов – сын министра имущественных и земельных отношений Бурятии Маргариты Магомедовой.


назначение Иркутская область
 
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