Алексей Цыденов побывал в отделе соцзащиты Окинского района



В конце 2018 года отдел социальной защиты населения переехал в новое здание в Окинском районе. Здесь есть всё для получения клиентами социальных услуг: клиентский зал, оборудованные информационные стенды, архив, электронный сервер и кабинет для хранения «Банка вещей и предметов реабилитации».



В настоящее время завершается работа по подключению оптико-волоконной связи, которая позволит обеспечить регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) граждан, обратившихся в клиентские службы, для последующего самостоятельного обращения через единый портал государственных услуг.



- Раньше приходилось идти на окраину села, а теперь стало очень удобно. Далеко ходить не надо, - отмечают жители района.



Новое здание расположено в центре села, рядом располагаются администрации района и сельского поселения.



Алексей Цыденов Алексей Цыденов принял участие в обряде, где подписал своё имя на флаге удачи этнической Бурятии хии морин.

В Окинском районе глава Бурятии Алексей Цыденов посетил отдел соцзащиты населения. Руководитель региона ознакомился с условиями оказания социальных услуг населению. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.