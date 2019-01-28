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Алексей Цыденов побывал в отделе соцзащиты Окинского района

Алексей Цыденов побывал в отделе соцзащиты Окинского района
Власть,  Фото:Минсоцзащиты республики
Он оценил новое здание отдела

В Окинском районе глава Бурятии Алексей Цыденов посетил отдел соцзащиты населения. Руководитель региона ознакомился с условиями оказания социальных услуг населению. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

В конце 2018 года отдел социальной защиты населения переехал в новое здание в Окинском районе. Здесь есть всё для получения клиентами социальных услуг: клиентский зал, оборудованные информационные стенды, архив, электронный сервер и кабинет для хранения «Банка вещей и предметов реабилитации». 

В настоящее время завершается работа по подключению оптико-волоконной связи, которая позволит обеспечить регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) граждан, обратившихся в клиентские службы, для последующего самостоятельного обращения через единый портал государственных услуг. 

- Раньше приходилось идти на окраину села, а теперь стало очень удобно. Далеко ходить не надо, - отмечают жители района.

Новое здание расположено в центре села, рядом располагаются администрации района и сельского поселения.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава республики провёл два насыщенных рабочих дня в Окинском районе.

Алексей Цыденов принял участие в обряде, где подписал своё имя на флаге удачи этнической Бурятии хии морин.
социальная защита населения
 
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