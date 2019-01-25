Алексей Цыденов открыл центр сойотской культуры в Окинском районе



Накануне в Окинском районе открыли центр сойотской культуры и народного творчества. В открытии центра приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Перед открытием центра ламы также провели обряд, где приняли участие все присутствующие.







Центр был построен менее чем за два года по инициативе жителей Окинского района, цена строительства составила около 28 миллионов рублей.



В центре есть школы искусств, две мастерские и выставочный зал. Детям будут преподавать танцы, есть также музыкальный ансамбль.



- Детям есть возможность развиваться, получать дополнительное образование и сохранять свою исконную культуру, - отметил Алексей Цыденов.



В центре будут заниматься не только культурой, но и производить свою местную продукцию.



- То, что здесь будут производить, может быть весьма востребовано. Здесь из войлока валяют, то, что здесь шьют, может быть востребовано уже сейчас – это и национальная одежда для школ и праздничных мероприятий. Безусловно, можно привлекать туристов, чтобы они видели самобытную культуру, которая здесь сохранилась и имеет свои особенности, - сказал глава Бурятии.



Детскую школу искусств в селе Орлик Окинского района посещают 166 детей.



- Для Окинской земли очень важно сохранять свои традиции, культуру, чтобы дети всегда знали, что мы сойоты красивые люди и должны себя показать на высшем уровне, - сказала директор детской школы искусств Яна Ошорова.



На данный момент в детской школе искусств действую 6 творческих коллективов.



Общая площадь здания составила 510 квадратных метров. Территория центра огорожена, дорожки выложены из брусчатки и проведено освещение.

