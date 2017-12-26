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В Улан-Удэ жилинспекция отвечала на обращения граждан 3 месяца
Власть, 26.12.2017 15:24
В дело вмешалась республиканская прокуратура
Прокуратура Октябрьского района установила, что 13 и 18 июля улан-удэнец обратился в жилинспекцию, заявив о нарушениях законодательства со стороны Товарищества собственников жилья «Вектор», связанных с управлением домом.
По данным обращениям управлением проведена проверка. Однако ответ о результатах проверки отправляли только 6 октября. Кроме того, в ответе не дана оценка всем доводам заявителя.
В целях устранения нарушений закона, начальнику управления муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ внесено представление. Оно находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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