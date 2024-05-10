Её проведут с 31 мая по 1 июня
Международная туристская выставка «Baikal Travel Mart 2024» пройдёт в Улан-Удэ с 31 мая по 1 июня. Её гости смогут познакомиться с достопримечательностями районов Бурятии, попробовать оригинальные блюда национальной кухни, увидеть изделия мастеров-ремесленников, узнать туристические знаковые места и многое другое.
Выставка будет сопровождаться концертными выступлениями с участием звёзд местной эстрады. Вход на выставку бесплатный.
- Для профессионалов пройдёт образовательно-деловая часть с тренингами от федеральных экспертов в сфере туризма и индустрии гостеприимства, руководителей ведомств и представителей бизнеса. На тренингах будут рассмотрены актуальные вопросы отрасли и пройдёт обмен опытом, - сообщает туристский информационный центр «Байкал».
Официально-деловая часть состоится в арт-пространстве «Руины» в ЦГБ им. И.К. Калашникова и национальной библиотеке РБ. Выставка-ярмарка пройдёт в Гостиных рядах, на площади Революции, ул. Свердлова и ул. Соборной.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ состоится международная туристская выставка
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