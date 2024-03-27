Для завершения работ нужно около 180 миллионов
В столице Бурятии идёт сбор средств на строительство Успенского кафедрального собора. Напомним, что собор в Железнодорожном районе Улан-Удэ станет самым большим православным храмом в республике. Он будет вмещать 2500 человек.
Как сообщили в пресс-службе городского совета депутатов, с момента закладки первого камня Успенского кафедрального собора прошло больше 10 лет. О возведении самого большого собора в Бурятии недалеко от парка имени Орешкова заговорили в 2007 году. С тех пор в строительство храма уже вложили порядка 280 млн рублей, для завершения работ нужно ещё 180 млн. Официально открыть свои двери собор должен в 2026 году.
- Мы перечислили сумму на строительство храма. Для нашего округа он очень важен. Это будет самый большой храм, - поделился депутат горсовета Дмитрий Турченюк.
В Улан-Удэ собирают средства на строительство собора
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