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В Улан-Удэ собирают средства на строительство собора

В Улан-Удэ собирают средства на строительство собора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для завершения работ нужно около 180 миллионов

В столице Бурятии идёт сбор средств на строительство Успенского кафедрального собора. Напомним, что собор в Железнодорожном районе Улан-Удэ станет самым большим православным храмом в республике. Он будет вмещать 2500 человек.

Как сообщили в пресс-службе городского совета депутатов, с момента закладки первого камня Успенского кафедрального собора прошло больше 10 лет. О возведении самого большого собора в Бурятии недалеко от парка имени Орешкова заговорили в 2007 году. С тех пор в строительство храма уже вложили порядка 280 млн рублей, для завершения работ нужно ещё 180 млн. Официально открыть свои двери собор должен в 2026 году.

- Мы перечислили сумму на строительство храма. Для нашего округа он очень важен. Это будет самый большой храм, - поделился депутат горсовета Дмитрий Турченюк.
Улан-Удэ православие строительство

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