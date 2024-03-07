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В Бурятии капитально отремонтируют системы отопления в 27 многоэтажках

В Бурятии капитально отремонтируют системы отопления в 27 многоэтажках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Список сформирован на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями

В Бурятии запланированы работы по ремонту систем отопления в 27 многоквартирных домах республики на общую сумму более 28 миллионов рублей. Все мероприятия по капремонту стартуют сразу после завершения отопительного сезона. Также обещано, что их выполнят в установленный срок, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему отопительному периоду.

Как сообщили в министерстве строительства РБ, согласно перечню работ при капитальном ремонте системы отопления в местах общего пользования произведут замену изношенных трубопроводов, стояков отопления, отопительных приборов, элеваторного узла. Также производится устройство теплоизоляции на всех трубах.

В фонде капремонта РБ пояснили, что перечень подлежащих капитальному ремонту МКД в Бурятии сформирован на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями при формировании республиканской программы. С 2014 года в республике уже отремонтированы системы отопления в 495 многоквартирных домах.
Бурятия капитальный ремонт отопление

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