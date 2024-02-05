Истерзанная собаками жительница Улан-Удэ пообещала продать свою картину





Недавно 23-летняя жительница бурятской столицы Таня, три года назад ставшая жертвой собачьей своры, написала картину. О том, что девушка взялась за неё, стало известно ещё в середине января. Улан-удэнка рассказала, что планирует закончить работу к весне, но справилась в итоге намного раньше. И поделилась результатами в соцсетях.



Своё произведение она назвала «Марионетка страха». По словам Тани, «картина вышла именно такой, какой должна быть».



- Не жду, что вам понравится, но для меня она очень многое значит, – обратилась тогда начинающая художница к подписчикам. – Боялась, что она не получится – это первый раз, когда я пишу маслом и на холсте. Но переборола свой страх и закончила. С другими страхами ещё много работы. Но я справлюсь. Я не буду марионеткой своего страха.



Под публикацией с полотном оставили десятки восторженных комментариев. Фолловеры Тани писали, что работа получилась шикарной и цепляющей. Некоторые даже поинтересовались, за сколько бы она продала картину. Автор призналась, что даже не задумывалась о цене.







А на днях Таня сообщила, что забрала своё творение из студии. На вопрос, будет она продавать картину, улан-удэнка ответила утвердительно, отметив, что сделает это, когда будет готова расстаться с ней.