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Пострадавшая от своры собак улан-удэнка написала потрясающую картину

Пострадавшая от своры собак улан-удэнка написала потрясающую картину
Общество,  Фото:личная страница Тани в соцсетях
Таня назвала свою работу «Марионетка страха»

23-летняя жительница бурятской столицы Таня, три года назад ставшая жертвой собачьей своры, написала картину. О том, что девушка взялась за неё, стало известно ещё в середине января. Тогда улан-удэнка сообщила, что планирует закончить работу к весне, но справилась в итоге намного раньше. И поделилась результатами в соцсетях.


- Написала свою первую картину маслом – «Марионетка страха». На одной из сессий с психологом мы обсуждали страх и там-то я вдохновилась. Порой страх начинает управлять нашей жизнью. Мы становимся его марионетками, – поделилась Таня. – Боимся, что о нас подумают, боимся начинать что-то новое, быть самими собой или же выходить на улицу – как в моём случае. Страхи очень сильно влияют на нас и ограничивают нашу жизнь, хотя они – только у нас в голове.

По словам девушки, «картина вышла именно такой, какой должна быть».

- Не жду, что она вам понравится, но для меня она очень многое значит, – обратилась начинающая художница к подписчикам. – Боялась, что она не получится – это первый раз, когда я пишу маслом и на холсте. Но переборола свой страх и закончила. С другими страхами ещё много работы. Но я справлюсь. Я не буду марионеткой своего страха.

Под публикацией с полотном оставили десятки восторженных комментариев. Фолловеры Тани отмечают, что работа получилась шикарной и цепляющей и уже ждут новых. «Очень круто. И тревожно. Не останавливайся на этом – пиши ещё», «Круто и со смыслом», «Талантливо», «Красиво и чувственно», – отмечают интернет-пользователи.

Некоторые даже поинтересовались у улан-удэнки, за сколько бы она продала картину. На это автор сообщила, что даже не задумывалась о цене. Таня и до этого периодически выкладывала в соцсетях рисунки, которые создавала в одной из творческих студий.
 
С момента той страшной трагедии прошло уже три с лишним года. Случилось всё в конце декабря 2020-го. Свора псов набросилась на девушку в микрорайоне Забайкальский. Когда собак отогнали, она не могла говорить и, как утверждали очевидцы, вся была в крови.

Вскоре пострадавшую санавиацией перевезли из Улан-Удэ в национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского, а после поместили в клинический центр имени Сеченова. С тех пор Таня перенесла несколько операций, в том числе – на глазах, носу и по пересадке кожи. Последняя была в декабре 2023-го. 
картина искусство соцсети

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