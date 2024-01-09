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Школьники Улан-Удэ напишут «Зимние сказки»

Школьники Улан-Удэ напишут «Зимние сказки»
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе стартовал детский конкурс по литературному творчеству

В столице Бурятии проходит городской конкурс по литературному творчеству «Зимние сказки». Конкурс проводится для учащихся 1-4 классов школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) города Улан-Удэ.

К участию принимаются литературные произведения в жанрах «сказки», «рассказ», «стихотворение», «басня» по тематике «Зимние истории».

Конкурс проводится в два этапа. По 17 января идёт приём заявок и работ. Они принимаются в электронном варианте на адрес электронной почты: zimnyaya_skazka@internet.ru. Второй этап проведут 30 января – состоится публичная защита в доме творчества «Форус» Советского района. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.
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