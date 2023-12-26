Его провёл иерей Владимир Чащин
Исправительную колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ посетил настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери (село Сотниково) иерей Владимир Чащин.
Священнослужитель провёл для верующих осуждённых богослужение в православном храме Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, расположенном на территории исправительного учреждения.
- Также в ходе своего визита отец Владимир рассказал осуждённым о ближайших христианских праздниках. Он побеседовал с ними о духовной жизни и жизни физической, о жизненных целях, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошло богослужение
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