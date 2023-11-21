21 ноября

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В Бурятии объявлены рождественские конкурсы

В Бурятии объявлены рождественские конкурсы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участвовать могут юные прихожане местных православных приходов

В Бурятии объявлен новый конкурс детского и юношеского творчества «Рождественская игрушка» (0+). Мероприятие проводится в рамках VIII праздничного театрализованного музыкального фестиваля воскресных школ Улан-Удэнской епархии «Рождественское чудо», который состоится в январе 2024 года. Приветствуются совместные работы детей и родителей.

- Самодельные рождественские игрушки всегда имели особое значение для празднования Рождества Христова. Их создание было традицией во многих семьях, которая передавалась из поколения в поколение. Изготовление рукодельных ёлочных игрушек являлось замечательным занятием в кругу семьи, которое объединяло и помогало сохранять праздничное настроение и радость о родившемся Христе, - сообщили в епархии.

Также в рамках фестиваля стартует епархиальный конкурс детского творчества в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Рождество Христово славим!» (6+).

Участниками конкурсов могут быть учащиеся воскресных церковно-приходских школ, детско-юношеских и молодёжных объединений, действующих при православных приходах Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Кроме этого, самостоятельное участие могут принять юные прихожане храмов Улан-Удэнской епархии.

Все работы, которые будут участвовать в конкурсах, будут представлены на выставке в рамках Фестиваля «Рождественское чудо».

Возрастное ограничение: 6+.
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