В Бурятии объявлены рождественские конкурсы

Участвовать могут юные прихожане местных православных приходов



В Бурятии объявлен новый конкурс детского и юношеского творчества «Рождественская игрушка» (0+). Мероприятие проводится в рамках VIII праздничного театрализованного музыкального фестиваля воскресных школ Улан-Удэнской епархии «Рождественское чудо», который состоится в январе 2024 года. Приветствуются совместные работы детей и родителей.



- Самодельные рождественские игрушки всегда имели особое значение для празднования Рождества Христова. Их создание было традицией во многих семьях, которая передавалась из поколения в поколение. Изготовление рукодельных ёлочных игрушек являлось замечательным занятием в кругу семьи, которое объединяло и помогало сохранять праздничное настроение и радость о родившемся Христе, - сообщили в епархии.



Также в рамках фестиваля стартует епархиальный конкурс детского творчества в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Рождество Христово славим!» (6+).



Участниками конкурсов могут быть учащиеся воскресных церковно-приходских школ, детско-юношеских и молодёжных объединений, действующих при православных приходах Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Кроме этого, самостоятельное участие могут принять юные прихожане храмов Улан-Удэнской епархии.



Все работы, которые будут участвовать в конкурсах, будут представлены на выставке в рамках Фестиваля «Рождественское чудо».



Возрастное ограничение: 6+.

