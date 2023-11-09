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В Бурятии Байкальский заповедник наладил сотрудничество с пригородным селом

В Бурятии Байкальский заповедник наладил сотрудничество с пригородным селом
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Они будут вместе развивать экологический туризм

Байкальский государственный биосферный заповедник и сельское поселение «Сотниковское» договорились о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития, улучшения жизни людей и сохранения природы. С таким предложением к директору резервата Василию Сутула обратился сельский глава Игорь Киселёв. По его мнению, опыт и достижения учреждения и стремление властей поселения к его устойчивому развитию станут хорошей основой для взаимодействия.

Для обсуждения перспектив сотрудничества руководство администрации Сотниково, депутаты райсовета, депутат Народного Хурала Александр Красовский и представители общественности отправились в заповедник с рабочей поездкой. Они встретились с сотрудниками резервата в визит-центре «Байкал заповедный».
 
Василий Сутула и специалисты, ответственные за развитие экологического туризма и создание инфраструктуры, поделились своим опытом и ответили на все интересующие вопросы гостей. А Александр Красовский поблагодарил учреждение за работу и огромный вклад в сохранение природы.
 
В тот же день, 3 ноября – международный день биосферных резерватов – Байкальский государственный заповедник и администрация СП «Сотниковское» подписали договор о сотрудничестве, в котором говорится в том числе о социально-экономическом развитии местных сообществ, оказании методической и практической помощи в развитии экологического туризма и развитии добровольчества ради сохранения природного достояния. А потом гости прогулялись по экологическим тропам и познакомились с объектами экотуризма на территории резервата. 
Байкальский заповедник природа туризм

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