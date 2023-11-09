Большинству улан-удэнцев приходится трудиться в праздники



У каждого третьего (32%) нет необходимости трудиться в выходные, праздники или вне офиса, а 7% опрошенных в свободное время занимаются исключительно личными вопросами и отдыхают.



Работать из дома в выходные и праздничные дни приходится дизайнерам (39%), инженерам (36%) и главным бухгалтерам (25%). Чаще всех с дополнительной нагрузкой сталкиваются улан-удэнцы, получающие свыше 80 тысяч в месяц (30%). Системные администраторы (16%), секретари (18%) и программисты (21%) не делают этого принципиально.





Более чем половине (61%) жителей бурятской столицы приходится заниматься рабочими вопросами в нерабочее время, причём 26% – часто, а 35% – время от времени. Это выяснили представители сервиса SuperJob после опроса, который проводился с 10 октября по 8 ноября.