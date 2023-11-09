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Большинству улан-удэнцев приходится трудиться в праздники

Большинству улан-удэнцев приходится трудиться в праздники
Общество,  Фото:pixabay.com
Они берут работу на дом

Более чем половине (61%) жителей бурятской столицы приходится заниматься рабочими вопросами в нерабочее время, причём 26% – часто, а 35% – время от времени. Это выяснили представители сервиса SuperJob после опроса, который проводился с 10 октября по 8 ноября.

У каждого третьего (32%) нет необходимости трудиться в выходные, праздники или вне офиса, а 7% опрошенных в свободное время занимаются исключительно личными вопросами и отдыхают.

Работать из дома в выходные и праздничные дни приходится дизайнерам (39%), инженерам (36%) и главным бухгалтерам (25%). Чаще всех с дополнительной нагрузкой сталкиваются улан-удэнцы, получающие свыше 80 тысяч в месяц (30%). Системные администраторы (16%), секретари (18%) и программисты (21%) не делают этого принципиально.

работа выходные дни Праздники

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